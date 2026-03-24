BAE Askeri İran Saldırısında Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Askeri İran Saldırısında Hayatını Kaybetti

24.03.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn'de İran saldırıları sırasında 1 BAE askeri öldü, bazı askerler yaralandı. Hava savunması etkili.

Bahreyn ordusu, İran saldırıları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'ın ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırıları sürüyor. Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılara karşı Bahreyn güçleriyle birlikte ortak operasyonlara katılan 1 BAE askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi. BAE Silahlı Kuvvetlerine ve ölen askerin ailesine taziye dileklerinin iletildiği aktarıldı. Ayrıca bazı Bahreyn ve BAE askerlerinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi. Ordunun Bahreyn hava sahasını, karasularını ve topraklarını devam eden tehditlere karşı savunmaya bağlı olduğu vurgulandı.

"153 füze ve 301 İHA engellendi"

Yapılan ayrı bir açıklamada ise hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 153 füze ve 301 insansız hava aracını engelleyerek imha ettiği bildirildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Savunma, Bahreyn, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:45:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.