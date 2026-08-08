BAE'den İran'a Hürmüz Boğazı'nda Saldırı Suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, devlet petrol şirketi ADNOC'a bağlı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından saldırıya uğradığını belirterek Tahran'ı "korsanlık" yapmakla suçladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet petrol şirketi ADNOC'a bağlı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'ın füze saldırısına uğradığı ifade edildi. Saldırının şiddetle kınandığı, gemide yaralanan olmadığı belirtildi. Saldırının, seyrüsefer özgürlüğünün önemini teyit eden ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının engellenmesini reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının "açık bir ihlali" olduğu vurgulandı. Ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı'nın ekonomik baskı veya şantaj aracı olarak kullanılmasının, "İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen korsanlık eylemleri" anlamına geldiği ve bunun bölgenin istikrarı, bölge halkları ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. İran'a, bu nedensiz saldırıları durdurması, tüm çatışmaların derhal sona erdirilmesine yönelik tam taahhüdünü yerine getirmesi ve bölgesel güvenliği korumak, küresel ekonomi ve ticaretin istikrarını sürdürmek amacıyla Hürmüz Boğazı'nı tamamen ve şartsız olarak yeniden açması çağrısında bulunuldu.

BAE devlet petrol şirketi ADNOC, dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri ve dünya çapındaki müşterilerine ham petrol, doğal gaz ve rafine ürünler ihraç ediyor.