BAE, İran'dan 15 Füze Tespit Edildi

09.03.2026 16:32
BAE, İran'dan fırlatılan 15 balistik füze ve 18 dronun tespit edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, bugün İran'dan fırlatılan 15 balistik füze ve 18 dron tespit edildiğini duyurdu.

İran, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme saldırılarına devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, bugün İran'dan fırlatılan 15 balistik füze ve 18 dron tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık 12 füzenin imha edildiğini 3 tanesinin denize düştüğünü bildirdiği açıklamasında, 17 dronun düşürüldüğü birinin ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Bakanlık, İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana toplamda 253 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 233'ünün imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, füzenin 18'inin denize 2'sinin ülkeye düştüğü belirtildi. Ayrıca, tespit edilen İran'a ait bin 440 dronun bin 359'unun engellendiği belirtilen açıklamada, 81 dronun ülke topraklarına düştüğü bildirildi. Ayrıca, fırlatılan 8 seyir füzesinin imha edildiği kaydedildi.

Saldırılar nedeniyle BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeşli 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 117 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Dün ise 117 yaralanma kaydedildiği vurgulandı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İran, Son Dakika

BAE, İran'dan 15 Füze Tespit Edildi
