BAE: İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmamız Devrede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE: İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmamız Devrede

09.03.2026 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" açıklamasında bulundu.

İran rejimi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. BAE ordusunun önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" ifadeleri kullanıldı. Önleme çalışmaları sırasında patlama seslerinin duyulabileceği uyarısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca, İran'dan daha önce gönderilen İHA'ların imha edildiği anların görüntülerini yayınladı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BAE: İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmamız Devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
İran ordusu: Savaşı 6 ay sürdürebilecek kapasiteye sahibiz İran ordusu: Savaşı 6 ay sürdürebilecek kapasiteye sahibiz
İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
04:53
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı
"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 08:08:58. #7.13#
SON DAKİKA: BAE: İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmamız Devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.