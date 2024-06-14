Bafa Gölü'ne sert iniş yapan uçaktaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Bafa Gölü'ne sert iniş yapan uçaktaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne sert bir şekilde iniş yaptı. İniş sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçaktaki iki pilot ve bir orman muhafaza memuru sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen üç personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

14.06.2024 17:57
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Bafa Gölü'ne sert iniş yapan uçaktaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılırken Bafa Gölü'ne sert iniş yapan yangın söndürme uçağındaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde öğlen saatlerinde zirai alan yangını çıktı. Yangının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle göle sert iniş yaptı. Yaşanan kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmada, uçakta bulunan iki pilot ve bir orman muhafaza memuru sağ olarak kurtarıldı. Üç personel bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafa Gölü'ne sert iniş yapan uçaktaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafa Gölü'ne sert iniş yapan uçaktaki ikisi pilot üç personel sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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