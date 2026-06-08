Bafra\'da Av Yasağına Rağmen Ağ Serildi

Samsun'un Bafra ilçesinde balık avı yasağının devam ettiği dönemde Kızılırmak Nehri'nin ağzında tekne ile ağ seren kişiler kameralara yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde av yasağı kapsamında avcılığın kısıtlandığı Koşu Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede tekne ile ağ seren kişiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatması ve kurallara aykırı avcılık yapanlar hakkında gerekli işlemleri uygulaması bekleniyor. - SAMSUN