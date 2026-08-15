Bafra\'da Balkondan Düşen Genç Kız Ölü Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, bir apartmanın önünde balkondan düşmüş halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Dönge (23), bir apartmanın balkonundan düşmüş halde yerde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.