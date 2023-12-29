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Bafra'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra\'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı
29.12.2023 - 11:52,
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Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı bisiklet sürücüsünün ölümüne yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (55), E.K.'nin (19) kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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