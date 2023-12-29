Bafra\'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Yol Açan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı bisiklet sürücüsünün ölümüne yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (55), E.K.'nin (19) kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN