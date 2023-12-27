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Bafra'da lunaparktan para çalan çocuk yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da lunaparktan para çalan çocuk yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir lunaparktan 2 bin 500 lira çalan yabancı uyruklu çocuk, bir gün sonra aynı lunaparkta çarpışan arabalara binmek için geldiği sırada polis tarafından yakalandı.

Bafra\'da lunaparktan para çalan çocuk yakalandı
27.12.2023 - 13:00,
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Samsun'un Bafra ilçesinde lunaparktan 2 bin 500 lira para çaldıktan bir gün sonra aynı yere çarpışan arabaya binmek için gelen yabancı uyruklu çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, Salı gecesi geç saatlerde Emirefendi Mahallesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunapark işletmecisi sabah işe geldiğinde konteynerin çekmecesinde poşet içerisinde bulunan 2 bin 500 lira bozuk paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Lunaparkta bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.T.A. olduğunu belirledi.

Dün akşam çarpışan arabalara binmek için lunaparka gelen A.T.A, kendisini tanıyan lunapark işletmecisi tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanan çocuk, Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Çocuk, Bafra, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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