Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

Bafra\'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

Bafra'da jandarma, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi, aranan kişi yakalandı.

01.10.2024 18:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olayları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu T.D. (47) isimli şahsın kaçakçılık ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Olayın öğrenilmesinin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsuru ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 26 adet sentetik ecza hapı, 35 gram esrar maddesi, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, mühimmat ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca 2313 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan beş yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. isimli şahıs da jandarma ekiplerince yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

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