Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi - Son Dakika
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Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi

Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi
23.07.2026 17:20
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Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinden sonra servis edilen trileçe tatlısı yiyen 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olanların şikayetleri mide bulantısı ve kusma. Numune alındı, soruşturma sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde hastanede tüketilen trileçe tatlısı nedeniyle aralarında hastane personeli ve stajyer öğrencilerin de bulunduğu 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

ÖĞLE YEMEĞİNİN ARDINDAN SERVİS EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40 hastane personeli ile 10 stajyer öğrenci rahatsızlanarak mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRİLEÇE Mİ ZEHİRLEDİ?

Olayın ardından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, kesin nedenin belirlenmesi amacıyla tatlıdan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi

Olayla ilgili idari ve sağlık ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hastane yemekhanesinde servis edildi, 50 kişiyi zehirledi - Son Dakika

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