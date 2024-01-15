 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bagajdan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bagajdan kaçak göçmenler çıktı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kente kaçak göçmen geleceği istihbaratı üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kimlik sorgulamalarında, biri çocuk 6 Suriye uyruklu şahsın yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Şahıslardan ikisi otomobilin bagajında yakalanırken, sürücü ve diğer 4 kişi de gözaltına alındı.

15.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:52
Abone Ol

Bagajdan kaçak göçmenler çıktı

AFYONKARAHİSAR - Yurda kaçak yollardan giren biri çocuk 6 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan ikisi ise otomobilin bagajından çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kente kaçak göçmen geleceği yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Ekipler kent girişi Konya Köprülü Kavşak yakınlarında uygulama noktası oluşturarak A.H., isimli şahsın kullandığı 42 ATT 754 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler otomobilde bulunan biri çocuk 6 kişinin yurda kaçak yollardan giren Suriye uyruklu şahıslar olduğunu ve belgelerinin olmadığını fark etti. Şahısların ikisi aracın bagajında yakalanırken, olayın ardından sürücü A.H., ile birlikte yakalanan 6 kişi üst aramalarının ardından gözaltına alındı.

Bagajdan kaçak göçmenler çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Suriye, Güvenlik, Polis, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bagajdan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Son Dakika
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 13:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bagajdan kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement