Bağcılar'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bağcılar'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

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Bağcılar'da berber dükkanına yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı, şüpheliler aranıyor.

05.03.2025 01:34
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Bağcılar'da berber dükkanı kurşunlandı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da berber dükkanına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yeri sahibi ağır yaralanırken polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Bağcılar Kemal Paşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir berberin önüne yaya olarak gelen şüpheliler, dükkana defalarca ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda dükkanda bulunan iş yeri sahibi Mehmet K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan berber dükkanının yaklaşık bir hafta önce de iş yeri sahibinin husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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