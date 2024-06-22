Bağcılar'da Emekli Polis Memuru Silahla Öldürüldü, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da Emekli Polis Memuru Silahla Öldürüldü, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bağcılar\'da Emekli Polis Memuru Silahla Öldürüldü, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bağcılar'da sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu emekli polis memuru Avşin Altunbaş hayatını kaybetti. Şüpheliler Ekrem E. ve Fikret T. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

22.06.2024 17:20
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Bağcılar'da emekli bir polis memurunun silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Bağcılar'da silahlı saldırıda emekli polis memuru Avşin Altunbaş hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, Ekrem E. ve Fikret T. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda olayın falinin Ekrem E. olduğu belirlenirken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli Fikret T.'nin (23) Ekrem E.'yi ticari taksi ile beklediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Emekli Polis Memuru Silahla Öldürüldü, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Emekli Polis Memuru Silahla Öldürüldü, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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