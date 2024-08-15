Bağcılar'da Eşini Bıçaklayan Şahsın Nikah Sonrası Fotoğrafları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bağcılar'da Eşini Bıçaklayan Şahsın Nikah Sonrası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Bağcılar\'da Eşini Bıçaklayan Şahsın Nikah Sonrası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

İstanbul Bağcılar'da eşini bıçaklayarak öldüren şahsın, eşiyle 8 ay önce evlendiği ve nikah sonrası fotoğraflarının ortaya çıktığı belirtildi. Ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

15.08.2024 12:47
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İstanbul Bağcılar'da dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayıp, öldüren ve gözaltına alınan şahsın eşiyle 8 ay önce evlendiği ve nikah sonrası fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, İsa Çetinkaya isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmış, tartışmanın ardından İsa Çetinkaya eşi Kinem Çetinkaya'yı bıçaklayarak yaralamıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakalanan şüpheli koca olay yerinde, polise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söylemiş, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

8 ay önce evlenmişler

Bağcılar'da işlenen kadın cinayetinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çiftin, 8 ay önce evlendiği bilgisine ulaşılırken, çiftin nikah sonrası fotoğrafına ulaşıldı. Öte yandan cinayete kurban giden Kinem Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Eşini Bıçaklayan Şahsın Nikah Sonrası Fotoğrafları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Eşini Bıçaklayan Şahsın Nikah Sonrası Fotoğrafları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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