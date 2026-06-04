Bağcılar'da İtfaiye Aracı Devrildi, 3 Ekip Üyesi Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da İtfaiye Aracı Devrildi, 3 Ekip Üyesi Yaralı

Bağcılar\'da İtfaiye Aracı Devrildi, 3 Ekip Üyesi Yaralı
04.06.2026 19:41
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Bağcılar'da fabrika yangınından dönen itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Bağcılar'da, fabrika yangınından dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Kaza nedeniyle uzun süre kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Bağcılar Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis yolu bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İtfaiye Amirliğine bağlı araç, Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü sırada, kavşaktan henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen su ikmal aracında bulunan 3 itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2.5 saat trafiğe kapalı kalan yol devrilen aracın kaldırılmasıyla tekar açıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan yaralanan itfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da İtfaiye Aracı Devrildi, 3 Ekip Üyesi Yaralı - Son Dakika

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