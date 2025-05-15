Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama anı kameraya yansıdı. Patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar 5 katlı binayı aşarak araçların üzerine böyle düştü.
Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlama kameraya yansıdı. Görüntülerde yaşanan şiddetli patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar, araçların üzerine düşüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Kaçak Atölyede Patlama - Son Dakika
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