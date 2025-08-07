Bağcılar'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika
Bağcılar'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

07.08.2025 12:31
Kimliği belirsiz 2 şahıs, Bağcılar'da bir kahvehaneye ateş açtı; 1 kişi yaralandı.

Bağcılar'da kimliği belirsiz 2 şahıs bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda kahvehanede bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 şahıs araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi. Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı. Koşarak araçlarına binen şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken bazıları ise kahvehaneye gitti. Olayda bacağından yaralanan bir kişi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bağcılar'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika
