Bağcılar\'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

Bağcılar'da kimliği belirsiz 2 şahıs bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda kahvehanede bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 şahıs araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi. Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı. Koşarak araçlarına binen şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken bazıları ise kahvehaneye gitti. Olayda bacağından yaralanan bir kişi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL