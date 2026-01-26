Bağcılar\'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Arnavutköy'de defnedildi.

Olay, dün gece Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta yaşanmıştı. Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay (37), karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmişti. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yoğun kokunun ve gazın bulunduğu daireye gelmişti. Ancak aileden sadece engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay'ın yaşadığı belirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Diğer 3 aile üyesinin ise hayatını kaybettiği belirlenmişti. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen 3 cenazenin işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından aileleri tarafından alınan cenazeler, Bediüzzaman Said Nursi Camii'ne getirildi. Cami önünde ve içerisinde büyük bir kalabalık oluşurken, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığında bulundu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile fertleri, gözyaşları arasında Arnavutköy'de bulunan Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL