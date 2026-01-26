Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Bağcılar\'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
26.01.2026 18:08  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi, kalabalık bir katılımla Arnavutköy'de defnedildi. Olayın ardından bir kişi hastaneye kaldırılırken, cenaze törenine Bağcılar Belediye Başkanı da katıldı.

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Arnavutköy'de defnedildi.

Olay, dün gece Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta yaşanmıştı. Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay (37), karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmişti. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yoğun kokunun ve gazın bulunduğu daireye gelmişti. Ancak aileden sadece engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay'ın yaşadığı belirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Diğer 3 aile üyesinin ise hayatını kaybettiği belirlenmişti. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen 3 cenazenin işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından aileleri tarafından alınan cenazeler, Bediüzzaman Said Nursi Camii'ne getirildi. Cami önünde ve içerisinde büyük bir kalabalık oluşurken, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığında bulundu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile fertleri, gözyaşları arasında Arnavutköy'de bulunan Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağcılar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:34:02. #7.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.