12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi

Geniş Video İzle

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren Zekeriya A, cinayetin ardından yolda yürürken güvenlik kameralarına yakalandı. Katilin soğukkanlı bir şekilde yolda sakin sakin yürümesi dikkat çekti.

14.01.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta kan donduran cinayet yaşandı. İddiaya göre; Zekeriya A, elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'yi taşla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşi A.S'yi yaraladı. Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaraladıktan sonra evden çıkan katil zanlısı Zekeriya A, güvenlik kameralarına takıldı. Ortaya çıkan görüntülerde, zanlının cinayetten sonra yolda soğukkanlı biçimde yürüdüğü anlar yer aldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VERDİĞİ EŞKALLE BULUNDU

Olay yerinden kaçan katil zanlısının, saldırıdan yaralı olarak kurtulan 5 yaşındaki A.S'nin kolluk kuvvetlerine verdiği isim ve eşkal bilgileri sayesinde yakalandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da, Zekeriya A, elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki kız çocuğunu taşla döverek öldürmüş, 5 yaşındaki kardeşini ise yaralamıştı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini söylemişti. Zekeriya A. ifadesinin devamında kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini, kendisinin de taşla vurduğunu itiraf etmişti.

12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Bağcılar, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ASALET TiCARET:
    iDaM ! 105 0 Yanıtla
  • ünal üci:
    Bu it En ağır cezayı almalı 77 0 Yanıtla
  • AllahınAslanı:
    Bunu alıp götürün, yontulmamış yağsız kazığa tersten oturtun... 72 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Gereken ceza olmadığı için bunları meydanda asarlar belki azalır ama ne yazzki cahiller bide af diyor Türkiye ne halle geldi cokkk özgünüm........ Nokta 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.