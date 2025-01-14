12 yaşındaki çocuğu öldüren katil cinayet sonrası böyle görüntülendi

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İstanbul 'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta kan donduran cinayet yaşandı. İddiaya göre; Zekeriya A, elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'yi taşla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşi A.S'yi yaraladı. Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da, Zekeriya A, elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki kız çocuğunu taşla döverek öldürmüş, 5 yaşındaki kardeşini ise yaralamıştı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini söylemişti. Zekeriya A. ifadesinin devamında kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini, kendisinin de taşla vurduğunu itiraf etmişti.