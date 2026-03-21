Bağcılar'da Otobüste Yangın
21.03.2026 00:51
Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan yok.

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ önünde, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PKB 757 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Esenler Otogarı'na yolcuları bırakarak evine doğru yola çıktı. TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametine geldiğinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken otobüsten alevler yükseldi. Sürücü, otobüsü hemen yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkan yangın soğutma çalışmaları yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
