Bağcılar'da Silahlı Haraç Saldırısı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Silahlı Haraç Saldırısı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haraç almak isteyen 3 şüpheli, kalaşnikof ile iş yerini kurşunlayarak yakalandı ve tutuklandı.

15.02.2025 14:17
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Bağcılar'da haraç almak istedikleri iş yerini kalaşnikof silahla kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saldırı anında kullandığı motosiklet çalıntı çıkarken, olayda kullanıldığı öğrenilen kalaşnikofun yanı sıra bir de tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerine ateş ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, 3 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 11 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine motosikletle gelen iki şüpheli kalaşnikof silahla iş yerine ateş edip olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde iş yerine 21, çevrede bulunan araçlara da 3 el olmak üzere toplam 24 merminin isabet ettiğini belirledi.

Hem motosikleti hem de kalaşnikofu çevreye atıp kaçtılar

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, güvenlik kameraları kullanılarak teknik ve fiziki takibe alındı. Olay yerinde ateş açtıktan sonra kaçan şüphelilerin bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları kalaşnikof otomatik silahı da attıkları belirlendi. Terk edilmiş halde bulunan ve olayda kullanılan motosiklete yapılan plaka sorgulamasında çalıntı olduğu öğrenildi.

Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamaya yönelik başlattığı çalışmalar sonucunda şahısların kimliğini kısa sürede tespit etti. Ekipler, şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E(23) ve Mecid E. (22)'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir de tabanca ele geçirildi. Soruşturmada olayda kalaşnikofu kullanan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi. Haklarında, "örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

2 şüphelinin, haraç almak istedikleri iş yerini kalaşnikof silahla kurşunladıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin motosikletle gelerek iş yerine silahla ateş açtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Silahlı Haraç Saldırısı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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