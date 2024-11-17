İstanbul'un Bağcılar ilçesinde terör propagandası yaparak, molotofla çöp konteynerlerini yakan 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında bazı şahısların terör propagandası yaparak, molotofla çöp konteynerlerini yakması üzerine harekete geçti. Yasadışı eylemi yaptığı belirlenen F.İ. (27), F.İ. (18) ve Y.İ. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Terör Propagandası: 3 Gözaltı - Son Dakika
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