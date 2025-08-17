Bağcılar\'da Uygunsuz Davranış: Sürücü ve Yolcu Yakalandı

Bağcılar'da seyir halindeki araç içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bağcılar TEM otoyolunda seyir halindeki araç içerisinde sürücü ve yanındaki yolcunun uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z. (19) isimli kadın yakalandı.

Şahıslar hakkında "araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden işlem yapıldı. - İSTANBUL