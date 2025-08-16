Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 26 şüpheli şahıs yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bağcılar'da çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 22 kilogram 552,6 gram uyuşturucu madde, 55 adet uyuşturucu hap, 16 adet Hint keneviri tohumu, 49 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği ile 7 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlardaki 82 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL