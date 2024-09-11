Bağdat Havalimanı'nda ABD Güçlerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağdat Havalimanı'nda ABD Güçlerine Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının sebebi ve sorumlusu henüz belirlenemedi.

11.09.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havaalanı içinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı danışmanların bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında dün yerel saatle 23.00'de patlama sesi duyulduğu belirtilerek, Irak güvenlik güçlerinin patlamanın türünü ve nedeni belirleyemediği ve henüz hiçbir tarafın saldırıyı üstlenmediği kaydedildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin saldırıyı araştırmaya devam ettikleri ifade edilen açıklamada, "Tüm detaylar netleştiğinde kamuoyuna bilgi verilecek" denildi. Saldırının Bağdat Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği açıklanırken, sivil hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ve tüm uçuşların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bugün Bağdat, Necef, Basra ve Erbil'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi meydana gelmesi ise dikkat çekti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bağdat, Dünya, erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağdat Havalimanı'nda ABD Güçlerine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
11:26 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin’in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:59 Şimdi ailenin işi daha zor Savcılık, Narin’in ablası için düğmeye bastı Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:28 İkna turları başladı Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig’de buldu İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 12:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bağdat Havalimanı'nda ABD Güçlerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement