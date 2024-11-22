Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu - Son Dakika
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Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Candan, geçtiğimiz yılın olaylarından sonra anksiyete ile mücadele ettiğini belirtti. Cezaevi sürecinin ardından normal yaşantısına dönen Candan, Tuğba Ekinci'nin YouTube programına konuk oldu ve yaşadıklarını paylaştı. Bahar Candan, cezaevi anılarını ve pişmanlıklarını anlatırken, 'Adaletin kestiği parmak acımaz' dedi.

22.11.2024 10:48
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'Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Normal yaşantısına dönen Bahar Candan 'Şu an bir hastalıkla mücadele ediyorum' dedi.

YouTube'da program yapmaya başlayan Tuğba Ekinci'nin konuğu olan Bahar Candan, cezaevi sürecinin ardından yaşadıklarını anlattı. Lüks yaşantısı ile sosyal medyada fenomen olan ünlü isim 'Yaşadığım şeyler çok erken. Şu an anksiyete ile mücadele ediyorum' dedi.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyon kapsamına dahil edilen Candan Kardeşler'in ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilmişti. 16 Kasım'da Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ve cezaevine konulan Bahar Candan, geçtiğimiz eylül ayında tahliye edilmişti.

'ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ'

Tahliye olmasının ardından normal yaşantısına dönen Bahar Candan, son olarak Tuğba Ekinci'nin YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Cezaevi anılarını ve pişmanlıklarını anlatan Candan, 'Bu şekilde tanınmak bana göre değil, Hep sempatik tavırlarımla görünmek istedim ama adaletin kestiği parmak acımaz' dedi.

Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Bahar Candan, Dilan Polat'a da değindi. Dilan Polat'ın kendisine hayran olduğunu söyleyen Bahar Candan,'Biz farklıbir yerde kalıyorduk, çok fazla insanı göremiyorduk. Oradaki suçlulara karşı da her zaman çok saygılı oldum. Bakım odasında Dilan Polat da vardı. Benim hayranım gibiydi. Zaten o fenomenler camiasında en genç bendim beni motive etmeye çalışıyorlardı orada.' ifadelerine yer verdi.

Bahar Candan: Adaletin Kestiği Parmak Acımaz

İşte Bahar Candan'ın konuşmalarından satır başları;

'KEŞKE HEDİYELERİ BU KADAR SEVMESEYDİM'

Ben çok genç yaşta ünlü oldum. Bu sosyal medyada her tarafı estetik olan, yaşını başını almış kadınlara bütün markalardan hediye geliyor, insanlar bunu idrak ediyorlar. Benim üstümdeki her şeye tonlarca para ödediğimi sanıyorlar. Küçük kızlar hediyeleri sever. Keşke ben bu kadar hediyeyi sevmeseydim. 'Hayır' diyemiyorum hediyeye.

'PARA BENİ İSTEMEDİĞİM YÖNLERE SOKTU'

Para bir keşif değil, bir icat. Evrenin doğasında olmaması gerekiyor. Lidyalılar para sistemini getirdikleri zaman takas kalktı. Lidyalılar'dan nefret etmiştim. Bana çok materyalist demişlerdi. Para beni hiç istemediğim yönlere soktu. O yüzden kırgınım Lidyalılara. Keşke biraz parayı düşünmeyi bırakıp, vizyonumuzu geliştirmeye odaklansak.

Bahar Candan: Adaletin Kestiği Parmak Acımaz

ANNEM ÜZÜNTÜDEN KANSERE YAKALANDI

Büyük lokma ye büyük söz söyleme. Biz mütevazi yaşıyor olsak da büyük büyük davranıyoruz. Büyük sözler söyledik. Biraz da onunla ilgili. Şu an sadece geçtiğimiz yılın özeti alırsak olmaz. Büyük resmi görmeliyiz. Yaşadığım olayların getirisini götürüsünü zaman gösterecek. Sağlığımdan gitti. Büyük bir sınavdı. Daha büyük bir yaşta başıma gelseydi atlatamazdım. Annem de üzüntüden kansere yakalandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu - Son Dakika

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