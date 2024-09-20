Bahar Candan\'ın da dahil olduğu dolandırıcılık davasında 6 sanık tahliye edildi

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İmam hatip müdürü bu kez de kadın yöneticinin kapısını tekmeyle kırdı

Erdoğan imzaladı, 4 üniversitede bazı fakülteler tarih oldu

Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.