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Bahçe işinden dönen aile kamyonetle şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden açık kasa kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza,Alara Mahallesi Sarıağlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanife A.'nın kullandığı 07 NJR 78 plakalı Isuzu marka açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak 15 metre sürüklenen otomobilin kaza yaptığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Hasan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sürücü Hanife A., 4 yaşındaki oğlu ve Emine Güngör ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatın kaybeden yaşlı adamın cenazesi ise Alanya Morguna kaldırıldı.

Araçtaki bahçe işlerini yapmak için Alara gittikleri ve kazayı da dönüş yolunda yaptıkları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.