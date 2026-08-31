Bahçede Facia: Sürücü Eşine Çarptı - Son Dakika
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Bahçede Facia: Sürücü Eşine Çarptı

Bahçede Facia: Sürücü Eşine Çarptı
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Alanya'da 76 yaşındaki sürücü, geri manevra sırasında 78 yaşındaki eşine çarparak ölümüne sebep oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 76 yaşındaki sürücünün bahçede geri manevra yaptığı otomobil, fark edemediği 78 yaşındaki eşine çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12: 00 sıralarında Alanya'nın Bayırkozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y. (76), kendilerine ait bahçede 07 HVN 52 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada eşi Yeter Yiğit'i (78) fark etmeyerek çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği Yeter Yiğit ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeter Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Olaylar, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede Facia: Sürücü Eşine Çarptı - Son Dakika

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