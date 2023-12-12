Bahçeli, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

Bahçeli\'den Kurtulmuş\'a "Kürtçe" tepkisi: Böyle bir şey olamaz

Hakem Meler\'e attığı yumruk yetmezmiş gibi kan donduran bir tehdit de savurmuş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır". - ANKARA