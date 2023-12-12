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Bahçeli, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Bahçeli, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan şiddet saldırısını kınayarak, saldırganların ve provokatörlerin cezalandırılmasını temenni etti. Bahçeli, Türk futbolunun şike, şiddet ve kuşkulu isimlerle anılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

12.12.2023 - 14:00,
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır". - ANKARA

Bahçeli, hakeme yapılan saldırıyı kınadı
Kaynak: İHA
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Halil Umut Meler, 3. Sayfa, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeli, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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