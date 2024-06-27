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Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "80 yapımı binaya 1994 yılında 3 kat kaçak eklenmiş"

"4 apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz"

"Depremin siyaseti olmaz; herkesin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi lazım, çünkü İstanbul depremi çok önemli"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çöken binanın 1980 yapımı olduğunu ve 4 katlı olarak yapıldığını belirterek, "94 yılında 3 kat kaçak eklenmiş. Toplam 4 apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz" dedi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı. Binanın bir kısmının toprağa gömüldüğü olayın ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olay yerine geldi. Binada ve olay yerinde incelemelerde bulunan Bahadır, basın mensuplarına açıklama yaptı. Binanın 1980 yapımı olduğunu ve 4 katlı olarak yapıldığını söyleyen Bahadır, "94 yılında 3 kat kaçak eklenmiş. 9 daire var, yaklaşık 40 kişi yaşadığını biliyoruz. Geceleyin sarsıntı oluyor. Çökme gibi bir ses geliyor. Tüm komşularımız dışarı çıkıyor. Ondan sonra binanın 1, 2, 3. katı aşağı doğru dikey toprağa doğru çöküyor. Şu anda gözüken yukarıda toprağın üzerinde olanlar 4, 5, 6, 7. katlar. Arkasında iki apartman var. O apartmanlara da tuğlalarına zarar vermiş. Kolon kirişleri sağlam, onları da boşalttık. Yanında bir bina var, onda bir zarar yok. O da 90 yılı yapımı. 4 binamız sıkıntılı. Aşağısında bir bina var. O yeni olduğu için onda bir sıkıntı yok. Yani birisi tam hasarlı çökmüş durumda üç katı. Toplam 4 apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz. Bahçelievler Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, AFAD'ımız haber geldikten ilk saniyesinden beri burada dinleme, arama yaptılar. İçeri girdiler. Tek tesellimiz bir yaralı ve ölünün olmaması. Yaşanılan bir bina. Bize bir karot alınsın diye başvuruda bulunulmamış. Şikayet yok. Yıkımı bekleyen bir bina değil ama bina zaten eski. Yıkılması gereken bir binaymış" dedi.

"99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bahadır, aşağıda çalışan iş makinesinin binaya bir zararının olmayacağını söyledi. Belediyeye ulaşan bir şikayetin de olmadığını ifade eden Başkan Bahadır, "Bize ulaşan bir şikayet yok. Bize bildirseler biz karot aldırırız. Zabıta ve polis eşliğinde karot aldırıyoruz. Belediyeye ulaşmış bir şey yok. 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için çürük. Biz bunu söylüyoruz komşularımıza. 99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür. Binanın o zamanki yapımı doğrudur ama şimdi farklı malzemeler kullanılıyor. İlave yapılan katlar da etkiliyor. 4 katlı binaya siz 3 kat ekliyorsunuz. Neredeyse yüzde 70 bina eklemişler. Buna benzer çok fazla bina yok. Bize gelmiş yok. Karot alınmış, boşaltılması gereken böyle bina yok. Bizde sadece 165 tane bina var kentsel dönüşüme uğrayacak. Komşularım müteahhit arkadaşlarla anlaşmışlar. Normal yıkılacak yani acil durumda olmayan 165 bina yıkacağız biz. Bize ulaşmış böyle acil durumda bir bina yok" ifadelerini kullandı.

"Herkesin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi lazım, çünkü İstanbul depremi çok önemli"

6 Şubat depreminin ardından belediyeye 4 bin tane şikayet geldiğini ifade eden Bahadır, "4 bin apartmana mühendis ve teknikerler arkadaşlar gittiler ve karot hariç röntgen cihazıyla fiziki olarak baktılar. Bahçelievler'in yapısı çok çok iyidir diyemiyorum. Sahil bandından biraz uzak olduğumuz için orta seviyedeyiz. Kimsenin kalbine su serpiyorum. Ama buradan şunu söylüyorum. Lütfen 99 yönetmeliği öncesi tüm binaları yenileyelim. Kentsel dönüşümde dört parametre var. Bir tanesi devletin yapması gereken. Onu da yarısı bizden kampanyasıyla bir buçuk ödeme Türkiye'de ilk defa Bahçelievler'de başladı. Ödendi, yani başladı. Müteahhitimiz parayı aldı, sonra biz 6 tane plan lotu çıkardık. Çatı katlarını, çatı piyeslerini tama çevirdik. Kat artışı verdik. Burada 3. parametre komşumuz, 4. parametre müteahhit. Müteahhit arkadaşlar da ticaret yapıyorlar. Ama onlar da sürümden kazansınlar. Komşularımdan da birleşmelerini istiyorum. Bizim hedefimiz ada bazlı dönüşüm. Olmadı parsel bazlı, apartman bazlı dönüşüm. Ama komşularımız kendi aralarında birleşmiyor. Şu apartman dönüşmüş olsaydı bugün bu sıkıntı yaşanmazdı. Ben en çok maddi durumu iyi olan sevgili komşularımda sıkıntı yaşıyorum. Maddi durumu iyi olmayan komşularım daha uyumlu, anlaşıyorlar. Burada olay aslında teknik değil, olay sosyolojik. Aynı apartmanda akrabalar birleşmiyor. Burada insanı yaşatmak önemli. İstanbul'daki kentsel dönüşümü biz çözmeye gayret ediyoruz. Ama bu 60 yıllık sorun. Çarpık kentleşme burada 60 yıldır olmuş. Burada şunu da söyleyeyim. Burada hiçbir parti siyasi bir bakış getirmesin. Komşuları olarak söylüyorum. Siyasi bir bakışla bakmasınlar. Depremin siyaseti olmaz. Burada birliktelik önemli. Herkesin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi lazım. Çünkü İstanbul depremi çok önemli. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli" ifadelerini kullandı.