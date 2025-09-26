Bahçelievler'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Bahçelievler'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Bahçelievler\'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
26.09.2025 16:22
Bahçelievler\'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Bahçelievler'de 16 yaşındaki D.Ç. ve annesi G.Ç., tartıştıkları R.H.'yi ve olayı ayırmaya çalışan İ.G.'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli anne ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından çevredekilerin D.C.'nin elindeki bıçağı almaya çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç.(51), tartıştıkları R.H.'yi(25) ve kavgayı ayırmaya çalışan İ.G.'yi(34) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kız çocuğu ve annesi polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan saldırının ardından çevredekilerin D.C.'nin elindeki bıçağı almaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ANNE İLE KIZI, TARTIŞTIKLARI İKİ KİŞİYE BIÇAKLADI

Olay saat 14.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa 1 Caddesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları R.H. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile R.H.'yi bıçakladı. Bu sırada olayı görerek, araya girmeye çalışan İ.G. isimli kişi de bıçakla yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan R.H. ve İ.G.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, D.Ç. ve annesi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BİR KIZ, 'TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayı gören esnaf Serkan Ç., "Çalışıyoduk yukarıda. Burada bağrışmaları duyduk. Bir tane çocuk kaçıyordu. Adam onu yakaladı burada, 1 adam 2 kadın. 'Tecavüz etti' diye bağırıyorlardı. Adam kafasına sopayla vurdu. Sonra da çocuk kaçayım derken çimenliklere düştü. Çimenliklere düştüğü sırada 17-18 yaşlarında bir kız, 'Tecavüz etti' diye bağırıyordu. O sırada 8-10 tane bıçak sapladı. Bıçağı elinden almaya çalıştık ama savurdu her yere. Savurunca da kimse yanaşamadı. Büyük ihtimalle çocuk ölmüş olabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bahçelievler'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
