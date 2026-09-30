Bahçelievler'de 3 çocuk annesi kadını öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de 3 çocuk annesi kadını öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Bahçelievler'de 3 çocuk annesi kadının bir otel odasında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı; iddianame kabul edildi. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken raporda 22 kesici delici alet yarası belirlendi.

Bahçelievler'de, 3 çocuk annesi kadının eski eşi tarafından otel odasında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın suçu alkolün etkisiyle işlediğini iddia ettiği, olay günü maktülün telefonunun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu belirttiği kaydedildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de, 3 Nisan 2026 tarihinde, 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28)'nin bir otel odasında, eski eşi Salih Birinci (30) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına'nca hazırlanan iddianamede, Yonca Kölge 'maktul', Salih Birinci ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Birinci'nin otele Kölge ile beraber girdiği, ancak tek başına ayrıldığı belirtildi.

"Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi"

Sanık Birinci'nin olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı. Sanık ifadesinde, "Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım. Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, maktule yapılan ölü muayene raporunda, vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Salih Birinci'nin 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA
Bahçelievler3. SayfaÇocukKadınSon Dakika

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