Bahçelievler'de beton pompası kadının ölümüne yol açtı, sürücü gözaltına alındı. - Son Dakika
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Bahçelievler'de beton pompası kadının ölümüne yol açtı, sürücü gözaltına alındı.

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Bahçelievler\'de beton pompası kadının ölümüne yol açtı, sürücü gözaltına alındı.
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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında beton pompası, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; beton pompası sürücüsü gözaltına alınırken kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçelievler'de yolun karşısına geçerken beton pompasının çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ü. (55) idaresindeki 34 PAZ 276 plakalı beton pompası, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya (53) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Atamaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, beton pompasının sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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