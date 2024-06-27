Bahçelievler'de bir binanın çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika
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Bahçelievler'de bir binanın çatısında çökme meydana geldi

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olup olmadığını tespit etmek için çalışma yapıyor.

27.06.2024 15:47
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Bahçelievler'de binanın çatısında meydana gelen çökme kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta yaşandı. Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de bir binanın çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika

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