Bahçelievler'de Boşanma Aşamasındaki Kadını 21 Kez Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Boşanma Aşamasındaki Kadını 21 Kez Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi

Bahçelievler'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık eş Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın öldürme eyleminin, toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanı tarafından hiçbir zaman onaylanamayacağını belirtti.

17.05.2024 10:49
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Bahçelievler'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık eş Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın öldürme eyleminin, toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanı tarafından hiçbir zaman onaylanamayacağını belirtti.

Bahçelievler'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci'nin (34) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci hazır bulunmazken, maktulün ailesi ile taraf avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olaydan 1 hafta önce çocuklarını görmek için eşinin evine gittiği ve aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Cinayetin ardından beyanı alınan maktul ve sanığın çocukları da anne ve babalarının birçok kez tartıştıklarını söyledi. Mütalaada sanık Satı Mehmet Demirci'nin maktul Hanife Demirci'ye birkaç kez vurduğu, mal paylaşımı konusunda husumet ve anlaşmazlıkların giderek arttığı belirtildi.

Sanığın olay günü eşinin evinin önüne gittiği de anlatılan mütalaada, görünmemek için aracın arka koltuğunda saklandığı belirtildi. Maktul Hanife Demirci'nin çocuklarını okula bıraktıktan sonra yürüyerek eve döndüğü esnada sanığın yanına aldığı bıçakla eşini takip ederek arkasından yaklaştığı ve önce boğazını sonra ise vücudunun farklı yerlerini kestiği belirtildi. Mütalaada, sanık Satı Mehmet Demirci'nin maktul Hanife Demirci'yi 21 kez bıçakladığı açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın öldürme eyleminin, toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanı tarafından hiçbir zaman onaylanamayacağını da mütalaasında belirtti. Mütalaada, sanık Demirci hakkında "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatları savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti. Sanık Satı Mehmet'in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği de iddianamede belirtilerek, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edilmişti. Sanığın takip ettiği eşine arkasından yanaşıp, 21 bıçak darbesi vurduğu da iddianamede kaydedilmişti. Satı Mehmet Demirci'nin 'eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Demirci, Bahçelievler, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Boşanma Aşamasındaki Kadını 21 Kez Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Boşanma Aşamasındaki Kadını 21 Kez Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi - Son Dakika
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