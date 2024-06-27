Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Bahçelievler'de bulunan 7 katlı binanın çökmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Binanın kaçak olarak 3 kat daha eklenmiş olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacak.

27.06.2024 18:29
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Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bugün sabaha karşı çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı.

Binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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