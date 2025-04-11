Bahçelievler'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı

Bahçelievler'de elektrikli bisikletin kilidini demir kesme makasıyla kesip çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de 3 hırsız bir vatandaşın elektrikli bisikletini, çelik kilidini demir kesme makasıyla keserek çaldı. Şahısları arama çalışmaları sürüyor. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay 10 Nisan gecesi sabaha karşı Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cüneyt Kahraman isimli bir vatandaş 7 ay önce 21 bin TL'ye elektrikli bir bisiklet satın aldı. 9 Nisan günü bisikletini evinin penceresindeki parmaklıklara çelik kilit ile kilitledi. 10 Nisan gecesi sabaha karşı önce 2 şahıs gelip çevreyi kontrol etti. Ardından bir şahıs olay yerine içinde kesici aletler olan bir çuval ile geldi. Diğer arkadaşları ise çevreyi gözetledi. Şahıs önce çuvaldan demir kesme makası çıkarıp çelik kilidi kesmeye çalıştı. Ardından uzun süre uğraştıktan sonra yanında getirdiği çuval ile bisiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Sabah uyandığında bisikletinin çalındığını anlayan Kahraman ise karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızları arama çalışmaları sürüyor. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.