Bahçelievler\'de temeli kayan bina havadan görüntülendi

Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma meydana gelen 5 katlı bina, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi. Dron kameralarına yansıyan kareler, zemindeki ayrılmanın ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay, dün Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada, hemen bitişikte bulunan 5 katlı bir binanın temelinde hasar oluştu. Sarsıntı ve çatlak seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve belediye ekibi sevk edildi.

Çökme riski havadan görüntülendi

5 katlı bina, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi. Çekilen dron görüntülerinde, tahliye edilen binanın altındaki toprak kaymasını ve temel ile zemin arasındaki açıklık net bir şekilde kaydetti.

10 daire acil olarak tahliye edildi

Yapılan incelemelerde, binanın daha önceden "riskli yapı" statüsünde olduğu ve hakkında yıkım kararı bulunduğu ortaya çıktı. 17 daireli apartmanda: 7 dairenin daha önceden güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı, 10 dairede ise ailelerin yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından bina tamamen mühürlenirken, geride kalan bölge sakinleri geçici konaklama merkezlerine yönlendirildi. - İSTANBUL