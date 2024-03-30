Bahçelievler'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülen ardından yakılan cesedin detaylarına ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülen ardından yakılan cesedin detaylarına ulaşıldı

Bahçelievler'de yanan iş yerinde bulunan ve önceden öldürüldüğü tespit edilen Mustafa Bayraktar olayında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan şahsın ifadesine ulaşıldı. Yakalanan şüpheli verdiği ifadede, annesine sarkıntılık etmesi üzerine yaralayarak öldürdüğünü ardından yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

30.03.2024 19:00  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülen ardından yakılan cesedin detaylarına ulaşıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de yanan iş yerinde bulunan ve önceden öldürüldüğü tespit edilen Mustafa Bayraktar olayında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan şahsın ifadesine ulaşıldı. Yakalanan şüpheli verdiği ifadede, annesine sarkıntılık etmesi üzerine yaralayarak öldürdüğünü ardından yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 27 Mart günü Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi'nde hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana gelmişti. Yanan işyerine müdahale eden ekipler içeride elleri arkadan bağlanmış baş ve el kısımlarında kesikler olduğu görülen bir erkek cesedi bulmuştu. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde, iş yerinin Batın D. isimli şahıs tarafından işletildiği, şahıs ile yapılan görüşmede, iş yerinde annesi Hasret D. ile birlikte bulundukları sırada maktul Mustafa Bayraktar'ın iş yerine geldiğini annesine sarkıntılık yaptığını kendisinin de Bayraktar'ı yaralayarak öldürdüğünü daha sonra cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Devam eden çalışmalar ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, bahse konu olay yeri adrese bir araç ile maktul Mustafa Bayraktar'ın geldiği, aracı maktul şahsın kullandığı, aracın tescil sahibinin Emircan K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hasret D. ve Emircan K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Toplam 3 şüpheli şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Bayraktar, Bahçelievler, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülen ardından yakılan cesedin detaylarına ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olsun açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olsun açıklamanız yok
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 20:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülen ardından yakılan cesedin detaylarına ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement