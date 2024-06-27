Bahçelievler'de Kısmi Çökme: Bina Olaydan Önce Görüntülendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kısmi Çökme: Bina Olaydan Önce Görüntülendi

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan zemin artı 4 katlı binada sabaha karşı çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği enkaz altında kimsenin olmadığını açıklarken, binada çatlaklar olduğu ve vatandaşların tedirginlik yaşadığı belirtildi. Olay öncesinde boşaltılan bina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

27.06.2024 07:08
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Bahçelievler'de kısmi çökmenin yaşandığı bina, olaydan hemen önce böyle görüntülendi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan zemin artı 4 katlı binada sabaha karşı çökme yaşandı. AFAD ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler yapılırken, İstanbul Valiliği enkaz altında kimsenin olmadığını açıkladı.

1980 yılında yapıldığı öğrenilen binada bir süredir çatlaklar oluştuğu ve vatandaşların bu nedenle tedirginlik yaşadığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından olay öncesinde boşaltılan bina, çökmeden önce cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Kısmi Çökme: Bina Olaydan Önce Görüntülendi - Son Dakika

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