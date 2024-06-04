Bahçelievler'de Kolonlar Patladı: Deniz Kabukları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kolonlar Patladı: Deniz Kabukları Ortaya Çıktı

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde kolonlar patladı. Patlayan kolonlarda deniz kabukları ortaya çıktı. Güçlükle ayakta duran binanın durumu, geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece'de çöken binayı akıllara getirdi. Kiracı olan Zeki Yalçın, iş yeri sahibine durumu bildirdi ancak iş yeri sahibi önlem almak yerine zam istedi. Yalçın, can güvenliği nedeniyle iş yerini tahliye etti ve iş yeri sahibine anahtarı teslim etmek istedi. Ancak iş yeri sahibi, patlayan kolonları sıva ile kapatarak boyatmasını istedi. Yalçın ise bunun tehlike yaratacağını belirterek kabul etmedi. İş yeri sahibi ise çürük binanın altındaki iş yerine kiralık tabelası astı.

04.06.2024 11:10
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Bahçelievler'de bulunan bir binanın bodrum katında kolonlar patladı. Güçlükle ayakta duran binanın kolonlarında ortaya çıkan deniz kabukları geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece'de yıkılan binayı akıllara getirdi.

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde kolonlar patladı. Kolonları patlayan ve el değdiğinde bile dökülen kolonlarda deniz kabukları ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece'de çöken binayı akıllara getirdi. Güçlükle ayakta duran binanın bodrum katında kiracı olarak bulunan Zeki Yalçın durumu iş yeri sahibine bildirdi ve önlem alınması gerektiğini söyledi. Ancak iş yeri sahibi önlem almak yerine kiracısından zam istedi. Bunun üzerine Yalçın can güvenliği nedeniyle iş yerini tahliye etti ve anahtarını iş yeri sahibine teslim etmek istedi. İş yeri sahibi ise Yalçın'dan patlayan kolonların üzerini sıva ile kapatarak boyatmasını istedi. Yalçın ise bunun binada yaşayan herkesi tehlikeye atacağını belirterek kabul etmedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi kendisini mahkemeye vereceğini belirterek çürük binanın altında bulunan iş yerine kiralık tabelası astı.

Patlayan kolonlarda deniz kabukları ortaya çıktı

Bina da uzun yıllardır sorunların olduğunu ve bunu defalarca iş yeri sahibine bildirdiğini ancak iş yeri sahibinin durumu gizlemeye çalıştığını belirten Zeki Yalçın "Biz burada kiracıyız buraya taşındıktan iki üç yıl sonra burada ki sorunlar başladı. Biz burayı iki yıldan bu yana dükkan sahibine söylüyoruz. Burayı onarın diye. Geçen yıl da ben kendilerine burada çatlayan yerlerin olduğunu söylemiştim ancak bana siz boyayarak düzeltin dediler. En son iş yerini boşalttık. Biz anahtarı teslim etmek istediğimiz de yok burasını boyayarak kapatarak vereceksiniz dedi. Ben bu çatlaklar varken bunu nasıl yapayım. Bakın kendi kendine dökülüyor. Burada deniz kabukları da var. Ben burayı kapatıp verirsem burada yaşayan insanlar ne yapacak. Ben burada oturan insanlara da durumu söyledim. Benim buna vicdanım el vermiyor. Burada benim komşularım var onlardan birisi vefat ederse ben bunun vicdanıyla nasıl yaşayacağım. Ben durumu üst katta ki esnaf arkadaşıma da söyledim bakın burayı boyayıp yeniden kirayı verirler diye. Her yağmurda burayı su basıyor. Yarın öbür gün biz gittik burayı sıvayarak kiraya verecekler. Bir komşumuz ölürse ben ne yaparım. Eğer burayı sıvamazsan ben seni mahkemeye veririm diyor. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bina çöktü bu şekilde yetkililer burayla ilgilensin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Kolonlar Patladı: Deniz Kabukları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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