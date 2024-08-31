Bahçelievler'de silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'de silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

31.08.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor.

Olay, saat 00.00'da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Caddede yürüyen 3 erkek şahıs, kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalışmıştı. Saldırıda 2 kişi kurşunların hedefi olurken, bir kişi ise kaçmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etmiş, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Diğer kişinin ise ayağına isabet ettiği kurşunla yaralandığı tespit edilmişti. Polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin aynı motosikletle yürüyen şahısların yanına geldiği görüldü. Motosikletin arkasında oturan şüphelinin silahla saldırıyı gerçekleştirdiği ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı görüntülerde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Bahçelievler, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement