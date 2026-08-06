Bahçelievler’de çöken binada arama çalışmaları tamamlandı

Bahçelievler'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edildikten sonra çöken binanın bulunduğu alanda ekiplerin çalışmaları tamamlandı. AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, enkazda her ihtimale karşı arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Arama-kurtarma köpekleri ve dinleme cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda enkaz altında herhangi bir canlıya ya da yaralıya rastlanmadı. Yapılan kontrollerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı, ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Başkanı, binanın gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek, tahliye edilen vatandaşların otellere ve güvenli alanlara yerleştirildiğini söyledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Arkadaşlar, malum üzücü bir hadise yaşandı. Allah'tan tedbir alınmıştı, boşaltılmıştı bina. Dün G ece ses geldi, ihbar gelince binayı boşalttık ve mühürledik. İmar Müdürümüz, başkanlarımız, polis arkadaşlarımız, itfaiye hep beraber müdahale ettik. Dün gece binayı boşalttık. Saat 03.00'te. Komşularımızı otellere yerleştirdik. Bir kısmı otellere gitmedi, akrabalarının yanına gitti.

Bugün akşam yaklaşık saat 21.00 gibi bina boşken, metruk haldeyken çöktü. Zaten 1988 yapımı bir bina. Karotu alınmıştı, kentsel dönüşüme girecekti. Yirmi daire, altında da iki tane dükkan vardı. Altı katlı. Yine de biz tedbirlerimizi aldık. Büyükşehir Belediyesi'ni aradık, AFAD'la, itfaiyeyle hep beraber buradayız. Köpeklerimiz de var, AFAD'ında köpeği var. Hep beraber buradayız. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Yani içeride insan yok veya köpeklerin tespit ettiği herhangi bir şey yok. Şimdi onu bırakıyoruz. Yandaki binada bir sıkıntı var. Yani onu da yıkacağız ki o da aynı akıbete uğramasın, komşularımıza ve diğer binalara zarar vermesin diye. Biz buradayız, tedbirlerimizi almışız. Komşularımızın yanındayız. Bir kimseye zarar gelmeden yıkılması bir şans. Tabii hiç yıkılmasa daha iyidi. Komşularımızın eşyaları kaldı, çeyizleri kaldı. Ona üzülüyoruz ama dua ediyoruz ki can kaybımız, yaralanan yok.

"Yıkıma bu gece başlayacağız"

Çalışmalar tamamlandı. Şu ana kadar herhangi bir şey yok. Hem bizim arama-kurtarma köpeğimizle hem AFAD'ın köpeğiyle hem de dinleme cihazlarıyla kontroller yapıldı. Herhangi bir bulgu yok. Ayrıca dün gece saat 03.00'te bina boşaltılırken arkadaşlarımız herkesin telefon bilgilerini aldı. Hepsi tek tek arandı. Ayrılanların nerede olduklarını biliyoruz. Burada olmadıklarını biliyoruz. Ses dinleme cihazlarıyla da arkadaşlar gerekli kontrolleri yaptı. Onun için şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Yıkıma bu gece başlayacağız. Gece vatandaşlarımız rahatsız olacak ama riskli olabilir, çökebilir, karşı apartmana zarar verebilir bilemeyiz. Onun için bu işe şimdi başlayacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk, ekiplerimizle, yıkımcı arkadaşlarla görüşüyoruz. Bu gece başlayacak. O binanın da kolonlarında çatlamalar var. Bu akşam müdahaleyi yapacağız. O riski alamayız" dedi.

"Bizim endişelendiğimiz bina değil, onun arkasındaki insanların yaşadığı bina çöktü"

Yenibosna Merkez Mahallesi Muhtarı Ali Osman Kayacan, "Dün akşam saatlerinde apartmanımızın girişinde bazı sesler duyulmaya başlandı. Ben saat gece 24.00 sıralarında binadan ayrıldım. Gece saat 02.00 civarında polis aracından anons yapıldığını duydum. Dışarı çıktığımda komşularımızla konuştuk. Binadan sesler geldiğini fark edince durumu yetkililere bildirdik. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri olay yerine geldi. Binayı tahliye ettiler. Vatandaşlar güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Bugün akşam saatlerinde ise bina kendiliğinden çöktü.

İçeride kimse yok. Dün gece saat 02.00'den itibaren belediye ve emniyet ekipleri binayı tamamen tahliye etmişti. Binanın ön tarafındaki, daha önce riskli olduğu belirlenen ve yıkım kararı bulunan bina da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ancak bizim endişelendiğimiz bina değil, onun arkasındaki insanların yaşadığı bina çöktü" ifadelerine yer verdi.