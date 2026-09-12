Bahçelievler\'de temel kazısı sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yapılan temel kazma çalışmaları sırasında yan taraftaki 5 katlı bir binanın istinat duvarı çökerken, merdivenleri de hasar gördü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken binaya giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Binanın merdivenlerinde de hasar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Binaya giriş çıkışlar güvenlik sebebiyle bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.