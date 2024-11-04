Bahçelievler'de Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti

Uyuşturucu yüzünden tartışan iki kişi arasında bıçaklama olayı yaşandı, bir kişi hayatını kaybetti.

04.11.2024 22:24
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Bahçelievler'de uyuşturucu tartışması kanlı bitti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu yüzünden tartışan iki şahıstan biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Bahçelievler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 01.11.2024 saat: 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ç. ve Muhammed K. yolda yürürken bir süre sonra tartışmaya başladılar. Bir süre sonra Murat Ç. bıçakla Muhammed K'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Muhammed K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda firari şüpheli Murat Ç. isimli şahıs 02.11.2024 günü Sakarya ilinde yakalandı. Murat Ç. ifadesinde olay günü maktul şahıstan uyuşturucu almaya gittiğini, Muhammed K'nin kendisine küfür etmesi sebebiyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışma sırasında maktulü yaralayarak olay yerinden firar ettiğini, olayda kullandığı bıçağı kaçarken hatırlamadığı bir yerde attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Murat Ç. isimli şahsı İstanbul ilinden kendi arabası ile Sakarya iline götüren şahsın T.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. T.Y. ifadesinde öldürme olayını bildiğini, şüpheli Murat Ç. isimli şahsı kendisine de zarar vereceğini korktuğundan dolayı Sakarya iline götürdüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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