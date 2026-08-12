Bahçelievler’de yıkım sırasında kopan parçalar, bitişikteki binaya zarar verdi

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişikteki 5 katlı iki binada hasar meydana geldi. Yıkım sırasında kopan beton parçaları dairenin içerisine girdi.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişiğinde bulunan 5 katlı binadaki dairelere zarar verdi. Kopan bazı parçalar dairenin içerisine kadar girerken, diğer dairlerden bazılarında da hasar oluştu. Yıkım sırasında yaşanan hasarın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binadan geriye kalan yangın merdiveni bölümü de iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda meydana gelen hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

"Evin içerisinde oturuyordum iki dakika arayla ölümden döndüm"

Olay sırasında binada bulunan ve evi hasar gören Feride Önal isimli vatandaş, "Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Bugün için de saat 15.30'a kadar eve girmememizi söylediler. Biz eve girdikten sonra yıkımın normalde 15.30'da bitmesi gerekirken saat 17.30'da bina üzerimize yıkıldı. Evin içerisinde oturuyordum, iki dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. Evin içine kadar moloz parçaları girdi. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Şu an evimin duvarı, evimin içi tamamen zarar görmüş durumda" dedi.