Bahçelievler\'de Yıkımda 3 Katın Çökmesiyle Büyük Panik

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın yıkımı sırasında 3 kat birden çökünce bina önündeki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbul'da kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyası ile devlet desteği, yüzlerce çürük binanın yenilenmesini sağlıyor. Ancak kentsel dönüşüm için başlatılan yıkımlarda yeterli tedbirin alınmaması tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Birçok yıkımda etrafa saçılan parçalar, düzensiz yıkılan katlar ve beton kolonlar tehlikeli bir süreç yaşatıyor. Bazı evlerin yıkımında yandaki binalarda meydana gelen hasar ve zararların yanı sıra insan sağlığı ve can güvenliği de hiçe sayılıyor. Bahçelievler'de 6 katlı bir apartmanın yıkımı sırasında 3 kat bir anda çökünce, yakın çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadılar. Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, demir hurdaları karşılığı dönüşümü sağlayacak müteahhit tarafından enkazcı bir firmaya yıktırılmaya başlandı. En üst kattan başlayan yıkım, bina ikiye bölünerek yürütüldü. Demirleri almak için hızlı hareket eden ekipler, güçlü darbelerle bir anda 3 katı komple aşağıya indirdi. Ancak yıkılan binaya 4-5 metre mesafedeki iki binada yaşayanlar ve önünde yer alan otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, kontrolsüz darbe ile çöken binanın gürültüsü ile panik yaşadılar. Yıkım yapıldığı sırada 7 metre yakınındaki otobüs durağında insanların olması, yolda trafiğin tek şerit bile olsa kapatılmaması, dükkanların açık olması tepkilere sebep oldu.

Büyük panik yaşayan bölgedeki esnaf, Türkiye'de insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de insanın değeri yok. Ekmeğimizden olduk, bugün iş yapamıyoruz. Ancak bize kimse de bugün kapalı tutun dükkanınızı demedi" dedi.

Yıkımlarda belediyeden fen memuru olmaması da dikkat çekti. - İSTANBUL