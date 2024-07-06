Bahçelievler'deki çürük binalar tahliye ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'deki çürük binalar tahliye ediliyor

Bahçelievler\'deki çürük binalar tahliye ediliyor

İstanbul Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı. Belediye ekipleri, yapılan inceleme sonucunda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğunu tespit etti. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden evlerini boşaltmaya başladı.

06.07.2024 16:16  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran'da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla Bahçelievler Belediyesi çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı. Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.

Konu ile ilgili konuşan ve yetkililerden yardım talebinde bulunan daire sakinlerinden iki çocuk annesi Cemile Karakaş, "İki hafta önce bu bina yıkıldı, kaç binaya zarar verdi. Sonra örnek aldılar. Dediler ki, haber vereceğiz, binayı siz de boşaltacaksınız. Boşaltmaya hazırız ve girmeye korkuyoruz. Giremiyoruz, çıkamıyoruz her şeyimizi topladık bekliyoruz. Ev yok, şuan ev arıyoruz ev yok, herkes fırsatçılık yapıyor. Kiraları uçurdular, 20 bin TL'den aşağı ev yok" diye konuştu.

Daha sonra konuşan bina sakinlerinden Yusuf Zeyrek, "Yaklaşık 10 gün önce yan binamız yıkıldı ve tehlikeli olduğu için bizim binadan ve yandaki binalardan karot alındı. Büyük ihtimalle 3 ay içerisinde 5 tane bina yıkılacak" diye söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İnceleme, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'deki çürük binalar tahliye ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki çürük binalar tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement